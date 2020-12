Com mais tempo para treinar, União está pronto para encarar Nova Mutum

Primeira equipe a se classificar para as finais do Campeonato Mato-grossense de Futebol 2020, o União Esporte Clube está preparado e confiante na conquista do título estadual. Com mais tempo para treinar e se preparar para as duas partidas decisivas que definirão o campeão estadual deste ano, o time está confiante e espera presentear a torcida com o bicampeonato.

Segundo o presidente do clube, Edicarlos Olegini, o Gauchinho, o União tem se preparado forte e aproveitado o tempo a mais que teve, devido à sua classificação antecipada para a final, e elogiou o Nova Mutum, que se classificou para a final na noite de ontem (16), ao eliminar o Luverdense. “Não existe melhor ou pior adversário. A equipe que se credencia a chegar numa final, como o Nova Mutum chegou, desbancando o Luverdense, que é uma equipe de grande tradição no Campeonato Mato-grossense, que por sua vez desbancou o Cuiabá, que estava aí como a equipe favorita, com 38 jogos de invencibilidade no estadual, mostra a capacidade e o potencial da equipe do Nova Mutum”, afirmou.

Para ele, apesar de se tratar de uma equipe nova, que não tem a tradição de outras equipes, como o próprio União, isso não significa nenhum tipo de facilidade nos dois jogos da grande final. “É uma equipe tecnicamente muito bem montada, com um grande potencial e com jogadores de alto nível e serão jogos difíceis, pode ter certeza disso. Nós teremos um grande adversário pela frente, mas é lógico que o União está pronto também”, continuou Gauchinho.

Com os jogadores há mais de uma semana trabalhando com foco nas finais e apesar dos desfalques para o primeiro jogo, como o goleiro Neneca, suspenso por ter recebido o terceiro cartão amarelo, o volante Maranhão, expulso, o atacante Neverton, também suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o dirigente garante que o clima é de confiança no União. “A equipe está bem focada, determinada em busca desse objetivo que é o título”, concluiu.

A decisão do estadual começa no próximo domingo (20), em partida na casa do adversário, e a grande final quarta-feira (23) será em Rondonópolis, o que é uma grande vantagem psicológica para o time comandado pelo treinador Everton Goiano, que contará com a força de sua torcida para empurrar a equipe para cima do adversário.