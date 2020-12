Com prioridade na saúde, Wellington garante importantes recursos para Cuiabá

Mesmo com a crise econômica e sanitária causada pela COVID-19, o líder do Bloco Parlamentar Vanguarda, senador Wellington Fagundes (PL-MT), conseguiu articular e encaminhar recursos expressivos para Cuiabá em 2020. Foram mais de R$ 150 milhões à Saúde e também para obras de infraestrutura rodoviária e incentivos à economia local e geração de emprego.

No balanço, Wellington Fagundes destacou que 2020 foi um ano atípico em função da pandemia do novo coronavírus, mas que houve obras e envio de recursos grandiosos, mesmo com os impedimentos. “E não deixamos de votar projetos que distribuíram valores importantes e permitiram o reaquecimento da economia. Fizemos nossa parte também salvando vidas”, complementou o parlamentar. No entanto – reconhece – com a crise sanitária, ainda se evidencia a necessidade de mais investimentos em saúde pública.

Wellington adiantou que a prioridade das ações políticas para Cuiabá, em 2021, será a consolidação da rede de saúde pública. Fagundes disse que a retomada das obras do novo Hospital Universitário representou um marco importante e de esperança para a população. “Era um recurso que estava há anos parado na conta do Estado. Agora, com a retomada, nossa expectativa é de que ocorra a consolidação de uma rede de saúde pública, fundamental para atender as pessoas que mais precisam” – declarou.

Nos últimos anos, os investimentos em saúde foram preponderantes e vultosos, segundo explicou o senador. Ele citou como exemplo sua articulação, que garantiu R$ 100 milhões destinados ao Novo Hospital e Pronto-Socorro de Cuiabá (HMC), inaugurado em 2019.

Maior cidade do Estado, Wellington ressaltou que Cuiabá tem recebido atenção especial do trabalho parlamentar junto ao Governo Federal. A liberação de R$ 14 milhões para obras da Orla do Porto, segundo ele, ajudaram na valorização dos espaços populares e turísticos.

Além disso, a capital recebeu, por articulação do senador, mais R$ 7 milhões para pavimentação dos bairros Recanto do Sol e Residencial Coxipó; R$ 2,4 milhões para iluminação do Contorno Leste; e quase R$ 2 milhões para construção da sede das Associações Comunitárias em Cuiabá. Outro investimento importante na cidade foram os recursos na ordem de R$ 18 milhões assegurados para o novo Parque de Exposições.

“Isso sem contar o trabalho para evitar acidentes em um dos trechos rodoviários mais arriscados do Estado. Conseguimos, portanto, a duplicação Cuiabá /Rondonópolis (maior obra de preservação de vidas); a travessia urbana no distrito industrial; entre inúmeros outros serviços que não só se valem da articulação parlamentar, mas também do encaminhamento literal dos recursos – quer individuais, quer de bancada, como os R$ 2,4 milhões para iluminação do Contorno Leste.