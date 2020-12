Com troca de VLT pelo BRT, Governo garante revitalizar Ilha da Banana

O Governo de Mato Grosso já estuda a elaboração de projeto para revitalizar a chamada Ilha da Banana, no Centro Histórico de Cuiabá. A nova destinação para o local faz parte do pacote de projetos que serão reavaliados após a substituição do modal de transporte intermunicipal entre Cuiabá e Várzea Grande.

“Não vamos deixar o local como está. Por isso, determinei que nossas equipes iniciem os estudos do que é necessário para revitalizar aquele local tão importante para a população cuiabana, bem no centro histórico da capital”, afirmou o governador Mauro Mendes.

O novo projeto para a região será apresentado após a conclusão das análises financeiras e de impacto urbano que serão realizadas pelas equipes técnicas do Governo do Estado.

A demolição de ruínas de 11 dos 15 imóveis existentes na região localizada entre a Avenida Coronel Escolástico e o Morro da Luz, tiveram início em abril de 2017 para execução das obras do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) e logo foram paralisadas.

Troca do Modal

A decisão em pedir a substituição do modal levou em conta estudos técnicos elaborados pelo Governo de Mato Grosso e pelo Grupo Técnico criado na Secretaria Nacional de Mobilidade Urbana. Os estudos apontaram que a continuidade das obras do VLT era “insustentável”, demoraria até seis anos para conclusão, custosa aos cofres públicos, com pouca vantagem à população e ainda contaria com uma tarifa muito alta.