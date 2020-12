Comércio irá funcionar no feriado e em horário especial a partir de sexta-feira

O comércio de Rondonópolis irá funcionar das 9h às 14h nesta quinta-feira (10), feriado municipal. A data, que marca o aniversário de 67 anos da emancipação política e administrativa da cidade, será uma boa oportunidade para lojistas e colaboradores fazerem negócios, rumo à retomada econômica ainda nesta reta final de 2020.

A determinação pela abertura segue acordo firmado em Convenção Coletiva do Trabalho, firmado entre sindicatos que representam empresários e colaboradores das empresas. Segundo o definido, portanto, o feriado municipal se dá, neste ano, em caráter facultativo.

Para quem optar por abrir as portas, fiam estabelecidas regras como o pagamento da hora de trabalho em dobro (extra 100%) e respeito ao descanso semanal remunerado. Além disso, as horas trabalhadas neste dia não podem fazer parte do banco de horas e compensação de jornada e empresas deverão apresentar no mês subsequente ao funcionamento o comprovante de pagamento das horas extras ao sindicato laboral.

Em relação ao funcionamento de todos os mercados, supermercados e açougues de Rondonópolis o horário estabelecido na Convenção é das 08h às 18h.

Para o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Rondonópolis, Thiago Sperança, em 2020 as datas comemorativas serão fundamentais para impulsionar os negócios no comércio local e reparar as perdas provocadas pela pandemia da Covid-19. “Nossa esperança é a de que cada rondonopolitano consiga engrenar na retomada econômica ainda nesta reta final de 2020, com datas importantes para movimentar os negócios e gerar emprego e renda”, diz. “Bom momento para oportunizar este cenário de melhora. No comércio, a primeira parcela do 13º deverá fazer a economia girar. Além disso, as pessoas estão retomando a confiança, dispostas a aproveitar bons descontos. O resultado imediato desta soma é a geração ou recuperação dos empregos perdidos”, completa.

O presidente lembra, ainda, que os esforços das empresas e colaboradores precisam se manter unidos às medidas de segurança e saúde, no combate à propagação do novo coronavírus. “Ainda temos esta guerra para ganhar. A pandemia não acabou. O comércio, que sempre fez sua parte, cuidando de si e deus clientes, precisa continuar atento. A obrigatoriedade do uso de máscaras nos estabelecimentos, álcool em gel à disposição dos clientes, distanciamento social…. tudo precisa estar de acordo com as determinações. Só assim, seguindo com este empenho em força total, sairemos vitoriosos”, argumenta.

Horários especiais

Também ficaram definidos os horários especiais de funcionamento do comércio até o próximo dia 24, véspera de Natal. Confira:

. Dia 10/12 (quinta-feira) – Das 9h às 14h

. Dia 11/12 (sexta-feira) – Das 08h às 21h

. Dia 12/12 (sábado) – Das 08h às 20h

. De 14/12 a 18/12 – Das 08h às 22h

. Dia 19/12 (sábado) – Das 08h às 20h

. Dia 20/12 (domingo) – Das 08h às 18h

. De 21/12 a 23/12 – Das 08h às 22h

. Dia 24/12 (quinta-feira) – Das 08h às 18h