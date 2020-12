Comissão apresentará projeto de tombamento de sede da Fazenda Velha

A Comissão de Tombamento de Patrimônio Histórico da Secretaria Municipal de Cultura (Secult) está concluindo um relatório em que pede o tombamento da sede da Fazenda Velha, construção histórica datada do início do século passado e que está sob risco de ruir a qualquer momento. O tombamento e a restauração do imóvel são cobrados por um grupo de pessoas e o documento que pede a ação deve ser entregue ao prefeito na próxima semana.

De acordo com o técnico cultural e presidente da Comissão de Tombamento, José Roberto de Souza, a partir da entrega do relatório e do futuro tombamento, será possível a aquisição da área onde está localizada a construção histórica, para em seguida ser contratado o serviço de restauração da mesma. “Estamos em fase de conclusão do processo de tombamento, que deve ser finalizado na semana que vem. Na segunda ou terça-feira deveremos protocolar ele na prefeitura. Esse processo, faculta à prefeitura, depois de analisar o documento, promover o decreto tombando (o imóvel histórico). A partir do tombamento, a prefeitura poderá fazer alguma coisa com o bem. Antes de tombar, a prefeitura não pode fazer”, explicou.

Ele explicou ainda que é intenção do Município adquirir a área do entorno da sede da Fazenda Velha e ali, além de restaurar a construção, construir um parque histórico e ambiental, mas tudo depende do tombamento, para que depois seja dado início a todo o processo de aquisição da área e posterior restauração do patrimônio histórico da cidade.

A sede da Fazenda Velha é uma das construções mais importantes e antigas de Rondonópolis, tendo sido um posto de suporte para viajantes que navegavam pelo Rio Vermelho no início do aglomerado de pessoas que viria a se tornar rica e próspera cidade mais importante do interior de Mato Grosso. O local inclusive serviu de moradia para o Marechal Rondon, patrono da cidade e das Comunicações.

Outros prédios históricos

José Roberto ainda informou que estão em fase bem avançadas as negociações para a aquisição do prédio do Correio Velho, que fica na Avenida Marechal Rondon e abrigou o Correios em Rondonópolis nos seus primórdios está sendo negociada em troca de impostos devidos pelo próprio Correios, o que facilita o processo. Da mesma forma, a sede do primeiro aeroporto da cidade, que fica região do bairro Santa Cruz, também será objeto de estudo para o tombamento e posterior restauração do mesmo.