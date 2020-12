Como aproveitar as sobras da ceia de Natal no almoço de hoje

Carpaccio de abacaxi, tender e gorgonzola

Essa combinação é uma boa alternativa para aproveitar as sobras de tênder do Natal. Com o frescor do abacaxi e a personalidade do gorgonzola, o presunto ganha um novo atrativo no pós-natal.

Ingredientes (4 porções)

1 abacaxi médio descascado

2 xícaras (chá) de sobras de tênder cortadas em tiras

100g de queijo gorgonzola

Sementes de romã para decorar

Preparo

1. Coloque o abacaxi no freezer por 2h para facilitar o corte.

2. Retire do freezer e, com uma faca afiada, corte fatias muito finas.

3. Acomode as fatias de abacaxi no fundo do prato. Espalhe por cima as tirinhas do tender e esfarele o gorgonzola para arrematar.

Penne com bacalhau

Essa receita pode ser feita do zero, mas, como leva bacalhau desfiado, pode muito bem ser preparada com o pescado assado que sobrou da ceia – e fica uma delícia.

Ingredientes (2 porções)

200g de bacalhau desfiado

20 ml de azeite

Dois dentes de alho

1 abobrinha italiana cortada à julienne

100g de tomate-cereja sem pele

10 azeitonas pretas sem semente

Alcaparras a gosto

150g de penne

Preparo

1. Aqueça, em uma frigideira, o azeite e o alho. Dois minutos depois, junte a abobrinha, refogue por dois minutos. Adicione as azeitonas e as alcaparras.

2. Cozinhe a massa em 3 litros de água. Escorra quando estiver “al dente” e adicione à frigideira com a abobrinha. Aumente o fogo, junte o tomate e as sobras de bacalhau desfiado.

3. Adicione um fio de azeite e salteie bem a massa. Sirva imediatamente.