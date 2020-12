Condutor de moto fica ferido com fratura exposta depois de tentar desviar de buraco

Um motociclista ficou ferido com fratura exposta, em um acidente na noite desta sexta-feira (18) no bairro Padre Rodolfo em Rondonópolis –MT.

De acordo com as primeiras informações, o condutor de uma moto Titan de cor preta seguia na Avenida Ponce de Arruda sentido bairro/ Vila Operária e no cruzamento com a Rua Santos Dias ele tentou desviar de um buraco, perdeu o controle e bateu em um caminhão parado.

O Serviço de atendimento Móvel de Urgência (SAMU) esteve no local e constatou uma fratura exposta no pé esquerdo e também escoriações pelo corpo.

A vítima não identificada, com aparência de ter entre 25 a 30 foi encaminhada para o Hospital Regional.