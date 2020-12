Condutor é surpreendido por motociclista que invadiu contramão

Ainda faltam cinco dias para o fim de 2020, porém, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência deve contabilizar mais acidentes até a chegada de 2021. Na noite deste sábado (26), um motociclista invadiu a pista na entrada do bairro Jardim Atlântico e bateu de frente com um veículo Siena.

De acordo com o motorista do carro, ele saiu da Avenida dos Estudantes, entrou na pista simples que dá acesso ao bairro, e logo em seguida, foi surpreendido por um motociclista. O homem bateu de frente com o automóvel.

A equipe médica encaminhou o mesmo, aparentemente sem fraturas, para o Hospital Regional. O motorista do carro permaneceu no local do acidente até que o atendimento fosse concluído.