Conselheiros recebem informações sobre os trabalhos executados pelo Sanear

Em reunião realizada na manhã desta segunda-feira (21), na sede do Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis (Sanear), os integrantes do Conselho Municipal de Saneamento (Comsan) receberam informações sobre as ações realizadas pela autarquia nos últimos quatro anos. Na ocasião, foram avaliados os projetos executados.

Com os resultados apresentados aos conselheiros ficou bem claro que as atividades da autarquia obtiveram grandes avanços e o mês de dezembro será concluído com primazia em todos os setores. Com relação ao abastecimento de água, foram apresentados os investimentos em adutoras e reservatórios, a fim de garantir o atendimento pleno em todas as regiões da cidade.

Também foi destacada a obra de duplicação da Estação de Tratamento de Água (ETA), investimentos em equipamentos, veículos novos e obras com recursos próprios, ficando o Sanear, preparado para acompanhar o desenvolvimento de Rondonópolis.

No setor esgoto, a diretoria do Sanear apresentou obras significativas. “Hoje Rondonópolis conta com 96,19%, de esgoto tratado e coletado, segundo dados da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental (Abes), bem como 100% de abastecimento de água e 99,95% do lixo urbano coletado e 99% dos resíduos sólidos com destinação correta. ”, explicou o diretor técnico do Sanear, Hermes Ávila.

“Estou orgulhosa dessa diretoria, tudo passa por aqui, desde o projeto inicial até a conclusão da obra. O resultado é o produto de nossas ações”, destacou a diretora-geral do Sanear, Terezinha Souza.

O presidente da comissão de Meio Ambiente da Câmara Municipal, o vereador Jailton do Paque Pague, disse que se sente orgulhoso por estar oito anos no Comsan e parabenizou a diretoria da Autarquia pelos resultados apresentados.

O representante da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Dr. Rafael Nepomuceno de Assis enfatizou que o Sanear tem uma gestão séria e transparente. Já o empresário Geovane Reis Sales representante da classe empresarial destacou que a diretoria da autarquia faz reuniões periódicas e sempre presta todos os esclarecimentos necessários ao conselho e a sociedade.

O Comsan é composto por representantes indicados pela administração pública, Câmara Municipal, associações de moradores, empresas privadas, entidades e movimentos da sociedade civil organizada.