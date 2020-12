Contorno Rodoviário de São Pedro da Cipa é entregue

“A segurança dos usuários e as vidas poupadas são os principais resultados dessa obra”. A avaliação é do senador Wellington Fagundes (PL-MT) durante a entrega, pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit-MT) de mais um trecho da duplicação da BR-163/364, desta vez na região de São Pedro da Cipa. São 5,2 km de pista duplicada e duas pontes que retiram do perímetro urbano o tráfego de caminhões pesados.

Segundo o parlamentar, o índice de acidentes frontais e com vítimas fatais caíram em 86% desde que as obras de duplicação da rodovia (entre Cuiabá e Rondonópolis) começaram a ser feitas. “Muitas vidas foram salvas. Isso não tem preço”, avalia. Além disso, o parlamentar cita a geração de empregos e oportunidades, mais agilidade e segurança para os usuários.

O trecho é considerado um dos mais importantes do Brasil por onde passam as cargas entre o norte e o sul e sudeste do país. Segundo o superintendente do DNIT, Orlando Fanaia, as obras de duplicação começaram em 2014 e estão na reta final. “Temos orgulho de estar fazendo esta obra”, disse.

Para a conclusão final, faltam as obras do Distrito Industrial de Cuiabá (já em execução) e o contorno de Jaciara.

Durante a entrega da obra, o prefeito de São Pedro da Cipa, Alexandre Russi, também citou a importância da duplicação e da retirada do tráfego pesado da cidade. “Há pouco tempo, tivemos um acidente e mais uma vida perdida. Isso no trecho urbano da rodovia. Agora, o usuário terá mais segurança e os moradores da cidade, também”.

Eduardo Português, prefeito eleito, considera que a retirada do tráfego pesado do centro da cidade vai permitir um planejamento melhor para todo o trânsito em São Pedro da Cipa. “Acredito que o cenário de acidentes e engarrafamento neste trecho ficou para o passado”, disse.

O senador Wellington Fagundes, na solenidade, fez uma homenagem às várias vítimas que perderam a vida nessa rodovia e lembrou de um deles: o ex-deputado estadual Hermínio Barreto, que faleceu na BR-163 próximo a Jaciara.