Contrato de aluguel vencido em dezembro fica 23,14% mais caro

O contrato de aluguel vencido em dezembro vai ficar 23,14% mais caro na hora da renovação anual, segundo o IGP-M (Índice Geral de Preços – Mercado), divulgado nesta terça-feira (29) pela FGV (Fundação Getulio Vargas).

Na prática, significa que um contrato anual com parcelas mensais de R$ 800, com vencimento em dezembro, terá um reajuste de R$ 185,12. O novo valor na renovação será de R$ 985,12 mensais.

Em dezembro de 2019, o reajuste no mesmo período de 12 meses foi de 7,30%. Neste caso, o mesmo aluguel de R$ 800 recebeu ajuste de R$ 58,40. Ou seja, o inquilino passou a pagar R$ 858,40 para continuar morando no mesmo imóvel entre dezembro de 2019 e dezembro deste ano.

O IGP-M é o indicador normalmente utilizado para cálculo do reajuste do valor do aluguel no Brasil. Em dezembro, o índice perdeu ritmo e desacelerou para 0,96%, frente a 3,28% em novembro.

Impacto por setores

Segundo André Braz, coordenador do IGP-M, o resultado de dezembro foi influenciado, principalmente, pelas commodities, como soja e milho.

“O grupo que exerceu maior pressão inflacionária no índice ao produtor por estágios de processamento, cedeu no último mês de 2020. As matérias-primas brutas caíram 0,74% em dezembro. As principais contribuições para este movimento partiram das commodities: soja (11,91% para -8,93%), bovinos (7,40% para -0,58%) e milho (21,85% para -2,17%). Os preços da soja e do milho seguem em alta em bolsas internacionais e tal movimento pode limitar a magnitude das quedas nas próximas apurações”, analisa Braz.