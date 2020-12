Covid pode ser tema da redação do Enem, avaliam professores

Falta pouco para a primeira prova do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), a principal porta de entrada para universidades federais do país, e para os professores ouvidos pelo R7 ainda dá tempo de se preparar para o exame.

Para o professor Thiago Braga, do curso PH, a covid, assunto que marcou o ano de 2020, pode aparecer na redação. “O Enem utiliza um banco de questões previamente testadas e dificilmente teremos questões sobre a pandemia na prova, mas existe a possibilidade desse assunto ser tema da redação”, avalia.

Outra aposta de Braga para a redação é a obesidade, um problema de saúde pública não apenas no Brasil e que aumentou em boa parte do mundo por conta da pandemia. “Tem vários aspectos a serem abordados como a diminuição da qualidade de vida, o alto custo no atendimento hospitalar entre outros aspectos.”

“Vale estudar redação com foco na estrutura da dissertação, produzir ao menos três temas diferentes por semana e pedir para alguém corrigir, uma forma de ter um retorno e poder evoluir na produção de texto”, avalia o professor do PH.

Por conta da pandemia de coronavírus, o calendário do Enem foi alterado. As provas que tradicionalmente são aplicadas em novembro foram adiadas para 2021. Nos dias 17 e 24 serão aplicadas as provas impressas e nos dias 31 de janeiro e 7 de fevereiro será a versão digital.