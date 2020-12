Criança de três anos morre incendiada dentro de casa

Uma criança de 3 anos morreu após a casa onde ela morava com a família pegar fogo, nesta segunda-feira (21), em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte.

Outra criança de um ano e a mãe também estavam no imóvel e ficaram feridas. Ambas foram levadas para o Hospital João 23, referência no atendimento a queimados em Belo Horizonte, de helicóptero. Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima que faleceu teve 90% do corpo queimado e a outra, 80%.

Os socorristas foram chamados por vizinhos que viram a fumaça saindo da casa. Cinco equipes dos bombeiros foram empenhadas para atender a ocorrência. As causas do incêndio ainda são desconhecidas.