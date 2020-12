Criminosos furtam fiação de estação de ônibus em Cuiabá

Criminosos invadiram a estação da praça bispo Dom José nesta madrugada em Cuiabá. O boletim de ocorrência foi registrado na manhã desta segunda-feira (27).

Os criminosos levaram parte da fiação elétrica e câmeras do circuito de segurança. De acordo com funcionários eles ainda subiram no telhado para arrancar as placas de iluminação solar, mas não conseguiram.

O valor do prejuízo ainda esta sendo calculado pela prefeitura de Cuiabá. Em nota a Polícia Civil disse que abriu um inquérito para investigar o caso, mas ressaltou que é difícil identificar os suspeitos por que parecem ser moradores de rua.

Ao longo do ano 80 boletins de ocorrência foram registrados por danos causados as estações do transporte público em Cuiabá.

O furto desta madrugada causou problemas aos passageiros. As portas automáticas não funcionaram e precisaram fica abertas. O ar condicionado também foi danificado pelos vândalos.