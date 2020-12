Cuiabá: Prefeitura divulga edital com 1.924 vagas de níveis médio e superior para Secretaria de Educação

A Prefeitura de Cuiabá publicou na Gazeta Municipal Nº 24º, edição online desta terça-feira (01), o Edital de Processo Seletivo Simplificado para Contratação Temporária de Prestação de Serviços por Tempo Determinado e Formação de Cadastro de Reserva (Edital Nº 005/2020/GS/SME). O certame oferecerá 1.924 vagas, visando o ano letivo de 2021. Todos os anos, a Secretaria Municipal de Educação realiza o processo seletivo para contratação temporária de profissionais para atuarem na sede e nas Unidades Educacionais, em substituição a servidores efetivos e formação de cadastro de reserva. Em razão das restrições impostas pela pandemia provocada pelo novo coronavírus este ano o certame será realizado por meio de Avaliação de Títulos.

O prazo de inscrição para os interessados vai de 04 a 20/12, somente pelo site do realizador do Processo Seletivo, o Instituto Selecon, no endereço www. selecon.org.br.

As vagas disponíveis e o cadastro reserva são para funções de níveis médio e superior, com remuneração de até R$ 3.567,59. As vagas de nível médio são para Auxiliar de Serviços Gerais (ASG), condutor de veículos, Instrutor de Libras, Intérprete de Libras, Técnica em Nutrição Escolar (TNE/Merendeira) e Técnico em Desenvolvimento Infantil (TDI). Já as vagas de nível superior são para as funções de Professor do Ensino Fundamental, Professor com Especialização em Educação Especial, Bacharel em Direito, Fonoaudiólogo e Psicólogo.

O Edital também estará disponível também no Diário Oficial do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE), que circula nesta terça-feira (01) e no site do Instituto Selecon.

Calendário do Processo Seletivo

A secretária interina de Educação de Cuiabá, Edilene de Souza Machado ressaltou que os interessados em participar do certame devem ler com atenção o edital e ficarem atentos aos prazos divulgados. “Este ano, excepcionalmente, em razão das restrições impostas pelas medidas de prevenção à Covid-19, a seleção do Processo Seletivo será realizada por meio da Avaliação de Títulos. Não teremos a realização de provas presenciais, a fim de evitarmos aglomerações”, destacou ela.

A gestora lembrou ainda que as inscrições serão efetivadas com o pagamento do boleto bancário, emitido ao final do processo de inscrição, no valor de R$ 35,00 (trinta e cinco reais) para as funções de nível médio técnico e nível médio, e de R$ 40, 00 (quarenta reais) para as de nível superior e superior com especialização.

O candidato poderá solicitar isenção do valor da taxa de inscrição (dias 02 e 03/12), nas situações previstas no Edital. A solicitação deve ser feita no momento da inscrição, e com o envio da documentação comprobatória via Upload. Podem solicitar a isenção quem estiver desempregado ou receber até 1 (um) salário mínimo ou for doador de sangue e/ou doador de medula óssea.

O candidato poderá realizar uma única inscrição em um único cargo disponibilizado no edital. Para tirar dúvidas ou obter mais informações, o Instituto Selecon prestará atendimento através dos seguintes canais:

Central telefônica (para informações e esclarecimentos):

Serviço de Atendimento ao Candidato (SAC): 0800 799 9905 – (65) 3653-0131 – (65) 3642-7184, (21) 25329638, (21) 2215-2131, (21) 2722-1698, (21) 2036-0563 e (21) 2036-0564, somente em dias úteis, das 9h às 17h.

Posto de Informações

Para informações, orientações e esclarecimentos.

Local: Avenida Historiador Rubens de Mendonça, 1856 – sala 403 – Jardim Aclimação – Cuiabá-MT

Período e horário de funcionamento: a partir das 09h, do dia 01/12/2020, e somente em dias úteis, das 9h às 17h.

Cronograma do Processo Seletivo Simplificado para Contratação Temporária de Prestação de Serviços por Tempo Determinado – Ano Letivo 2021 –

• 04/12 a 20/12 – Inscrição – www.selecon.org.br

• 02/12 a 03/12 – pedido de isenção de inscrição

• 21/12 – vencimento do boleto bancário. Último dia para entrega do laudo médico de cotista PcD

• 28/12 – Divulgação da relação final de inscritos aptos à Avaliação de Títulos e Convocação para o envio de títulos no site do Instituto Selecon

• 20/12 e 30/12 – Prazo para envio dos títulos pelos candidatos aptos

• 12/01 – Edital de Convocação para candidato cotista se apresentar à Comissão de Aferição da Auto Declaração Racial

• 20/01/2021 – RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO no site www.selecon.org.br

• A partir de 21/01/1021 – Homologação do Resultado Final do Processo Seletivo dos candidatos classificados e Cadastro Reserva – Diário Oficial de Contas/Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso.