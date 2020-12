Decisão de mudar VLT para BRT gera polêmica

Depois de o governador Mauro Mendes (DEM) ter anunciado o final da novela pantaneira envolvendo o VLT (Veículo Leve sobre Trilhos), que será substituído pelo BRT (Bus Rapid Transit), ou Ônibus de Transporte Rápido, depois de anos de muita espera e depois de muitos milhões de prejuízos para a população, eis que tem início uma nova novela.

Isso porque o governador tomou a decisão, acertada ou não, de forma unilateral, se baseando somente em critérios técnicos, olhando principalmente para o fator financeiro, ou seja: ele optou pela modalidade de transporte que custasse menos na implantação e que posteriormente possibilitasse um valor de passagem dentro da realidade do cidadão e cidadã que precisa utilizar o transporte público.

Mas, e em política sempre tem um “mas”, o que Mauro Mendes não contava é que sua decisão seria questionada pelo prefeito da capital, Emanuel Pinheiro (MDB), que não ficou nem um pouco contente por não ter sido consultado pelo governador antes de tomar a decisão de aposentar o VLT e decidir pela implantação do BRT. O prefeito disse se tratar de um “retrocesso” e afirmou que irá inclusive estudar medidas jurídicas contra a troca do modal de transporte.

Outro que entrou com tudo no debate foi o senador Wellington Fagundes (PL), que diz entender que uma decisão que envolve a vida de tanta gente, a população de Cuiabá e Várzea Grande, pelo menos, não deveria ser tomada sem uma ampla discussão com a população das duas cidades, para que não sejam novos erros semelhantes aos já cometidos no passado.

Há também, como não poderia deixar de ser, quem apoie a medida adotada pelo governador e, ao contrário do que muitos pensaram, o pesadelo ainda não acabou e a polêmica deve continuar em torno da obra, iniciada em 2012 e paralisada desde o final de 2014.

Vamos acompanhar…