Decreto proíbe aglomeração e consumo de bebidas em locais públicos em festividades

Um dos destinos prediletos de muita gente para as festividades de Natal e Ano Novo, inclusive de Rondonópolis, o município de Chapada dos Guimarães não terá nenhum tipo de festividades públicas este ano, devido à pandemia do novo coronavírus. A decisão consta no Decreto municipal 103/2020 e a alegação da administração municipal é que a cidade não possui uma estrutura capaz de fiscalizar o cumprimento das normas sanitárias de distanciamento e outras durante tais eventos, o que levou à decisão de proibir os eventos em locais públicos.

Com a adoção das medidas restritivas, ficará proibida a aglomeração nas ruas e praças de Chapada, assim como o consumo de bebida alcoólica e uso de equipamentos de sonorização, ficando liberados o som e o consumo de bebidas apenas aos locais provados, como bares, restaurantes e lanchonetes, desde que respeitados as medidas de biossegurança.

Locais privados, como clubes e outros, poderão realizar eventos com no máximo 80% de sua capacidade, levando em consideração a questão do distanciamento social, que leva em consideração que cada pessoa deve estar à no mínimo um metro e meio de distância das outras. Em caso de descumprimento das medidas, esses estabelecimentos poderão ser multados em valores que variam de R$ 500 a R$ 15 mil.