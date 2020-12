Delegados de MT são eleitos entre os melhores do País

Delegados da Polícia Civil de Mato Grosso estão entre os melhores profissionais do Brasil, em votação coordenada pelo Portal Nacional dos Delegados & Revista da Defesa Social. Os profissionais do estado foram eleitos nas categorias Gestão e Investigação.

A publicação criou em 2017 a escolha dos “Melhores Delegados de Polícia do Brasil”, com a finalidade de diferenciar e reconhecer delegados de polícia que se destacarem nas atividades jurídicas, investigativas e de gestão, através da eficiência e qualidade dos serviços prestados.

Na categoria gestão foi eleito o delegado-geral da instituição, Mário Dermeval Aravéchia de Resende, que estará à frente da Polícia Civil de Mato Grosso por mais um biênio.

Na categoria investigação foram eleitos os delegados Wagner Bassi Junior, Luiz Henrique Damasceno, Ana Cristina Feldner e Flávio Stringueta.

Wagner Bassi assumiu recentemente a Delegacia Regional de Cuiabá. Anteriormente, ele atuou como titular da Delegacia Especializada do Adolescente da Capital.

O delegado Luiz Henrique Damasceno compõem atualmente a equipe da Delegacia Especializada de Combate à Corrupção.

O delegado Flávio Stringueta é o titular da Gerência de Combate ao Crime Organizado (GCCO) e a delegada Ana Cristina Feldner atua na força-tarefa que apura interceptações telefônicas ilegais.

A verificação do histórico do profissional é uma forma de valorizar ainda mais seu empenho. Usuários e colaboradores que visitam o portal e suas redes sociais avaliaram delegados que agora fazem parte do ‘hall’ dos Melhores Delegados de Polícia do Brasil deste ano. Foram 2.037 delegados indicados, habilitados e analisados em todo o Brasil.

A metodologia aplicada para seleção tem como base estudos nas mídias sociais, apontamentos de URLs, reputação, repercussão e resultados satisfatórios de serviços, votos coletivos, histórico de atividades positivas, produções funcionais, habilitações e qualificações oriundas de análises curriculares.