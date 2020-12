Depois de mais de dois meses, Covid volta a matar mais de mil pessoas por dia

O Brasil voltou a ter mais de mil mortes diárias em decorrência da Covid-19. O número reflete um aumento assustador de novos casos e de mortes por conta da doença, depois de um período de cerca de dois meses seguidos de queda, que se mantiveram em patamares elevados, mas bem abaixo da triste média de mais de mil casos diários.

Ao todo, foram registradas 1.054 novas mortes pela Covid-19 nas últimas 24 horas, elevando para 184.876 o total de mortes desde o início da pandemia. O crescimento do número de casos se dá em todo o país e na região Centro-Oeste houve uma aceleração de 21% nas mortes nos últimos dias, o que demostra claramente que há algo errado no comportamento de parte da população e que há um desprezo pela vida por parte dessas pessoas.

Enquanto outros países já iniciaram a vacinar sua população, inclusive alguns vizinhos do Brasil, seguimos sem um calendário efetivo e o início da vacinação, que como já anunciou o presidente Jair Bolsonaro, não será disponibilizada para toda a população brasileira, ainda deve demorar no mínimo dois meses para ter início, período em que a doença vai continuar ceifando vidas e destruindo famílias.

Com as UTIs dos hospitais lotadas e sem nenhuma campanha educativa ou qualquer tipo de atividade preventiva da parte de qualquer nível de governo, cabe a cada um e cada uma das pessoas individualmente cuidar de si e de quem ama, pois está mais que provado que a doença não escolhe idade ou classe social.

Nunca é demais lembrar que cuidados como evitar aglomerações, ainda que com familiares, usar a máscara e higienizar constantemente as mãos com álcool em gel, assim como conversar mantendo o distanciamento de pelo menos um metro, evitar apertos de mão, abraços e falar de perto, principalmente em volume elevado, são cuidados que todos podemos tomar e que podem salvar nossas vidas e de nossos familiares.

Afinal, se já estamos cansados do vírus e dos cuidados para evitar a infecção pelo mesmo, ele continua ativo e matando como nunca…