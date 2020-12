Deputada Janaina Riva é a nova presidente municipal do MDB em Cuiabá

A deputada estadual Janaina Riva (MDB) é a nova presidente do Diretório Municipal Provisório do MDB em Cuiabá. O anúncio foi feito na manhã desta quarta-feira (9) pelo presidente estadual da sigla, deputado federal Carlos Bezerra (MDB).

Além de deputada, compõem a executiva municipal provisória do partido o vereador reeleito Juca do Guaraná Filho, Clovis Figueiredo, o advogado Francisco e o suplente de deputado federal, Valtenir Pereira.

De acordo com a deputada estadual Janaina Riva, a ideia é começar a trabalhar com a base municipal da sigla na capital para as eleições de 2022. “Temos bons nomes aqui. Queremos fortalecer a bancada estadual do e federal do MDB na Assembleia e no Congresso Nacional”, explica.

De acordo com o presidente Carlos Bezerra, a intenção com essa nova comissão é abrir um diálogo maior e construir um discurso de união entre os correligionários. “Vamos sentar para unificar a todos e acabar com essas querelas internas no MDB”, finaliza.