Deputada Janaina Riva recebe Medalha “Mérito da Segurança Pública”

A deputada estadual Janaina Riva (MDB) será agraciada na noite desta quinta-feira (10.12), pela Secretaria de Segurança Pública do Estado, com a Medalha “Mérito da Segurança Pública”.

A Medalha Mérito da Segurança Pública foi instituída no âmbito da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) conforme decreto nº 3043 de 8 de dezembro de 2010 e é destinada a reconhecer pessoas físicas ou jurídicas, nacionais ou estrangeiras, que, no desempenho de suas funções, tenham se destacado, contribuindo direta ou indiretamente para o crescimento e fortalecimento da Segurança Pública do Estado de Mato Grosso.

A solenidade acontece às 18h30 no Auditório da Controladoria Geral do Estado. Por medidas de segurança relacionadas à pandemia da Covid19, não haverá convidados além dos agraciados.

“Me sinto extremamente honrada por receber a Medalha Mérito da Segurança Pública. Sempre fiz da Segurança Pública uma das bandeiras macro do meus mandatos. Quero agradecer ao secretário Alexandre Bustamante pela parceria”, agradeceu.