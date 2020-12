Deputada Janaína Riva tem chances de se candidatar à governadora em 2022

O deputado federal Carlos Bezerra, presidente do MDB de Mato Grosso em um anúncio disse que a deputada estadual Janaina Riva atual presidente do Diretório Municipal Provisório do MDB em Cuiabá tem grandes chances de se lançar como governadora no pleito de 2022.

A possibilidade pode ser possível caso o governador Mauro Mendes (DEM), que tem o MDB como aliado, não saia à reeleição

“Ainda é cedo para falar. Mas ela tem chances. É um nome que tem uma aceitação popular muito grande, dentro e fora do MDB. Mas isso é coisa a se pensar no futuro, não agora”, afirmou Bezerra.