Deputado Nininho destaca as principais ações de 2020

A atuação em 2020 do deputado estadual Ondanir Bortolini (PSD), Nininho, confirmou mais uma vez a influência do parlamentar no municipalismo. A cada ano, a presença de lideranças de diferentes partidos aumenta e os atendimentos a diferentes regiões identificam o perfil agregador que Nininho conquistou no decorrer de sua carreira política independente do partido ou da região.

De acordo com o parlamentar, este foi um ano atípico e ao mesmo tempo de muito trabalho. “Nós enfrentamos uma pandemia, fatores desconhecidos, o Parlamento estadual teve que ser ágil para atender a população e auxiliar o governo em decisões para diminuir os impactos nas áreas da saúde e econômica”, explica o parlamentar.

Nininho citou algumas ações destinadas e indicadas por ele nas áreas da segurança pública e saúde. “Conseguimos destinar, via indicação ao governo do estado, viaturas para atender a Polícia Militar em 12 municípios, destinamos 13 ambulâncias e conseguimos o pagamento de emenda parlamentar referente a 2019 para cinco municípios adquirirem ambulâncias”, contou o deputado.

Outra grande conquista segundo o parlamentar foi a Lei nº 11.252, de autoria dele, sancionada no mês de novembro pelo governo do estado, que determina a divulgação do Disque Denúncia Nacional de Violência Contra Mulher em estabelecimentos públicos e privados.

“As mulheres ganharam mais uma ferramenta de proteção, não podemos permitir que atos violentos contra mulher que levam a tragédias como o feminicídio continuem aumentar e atormentar a sociedade”, ratificou o deputado.

Na retrospectiva das atividades parlamentares, Nininho citou demandas que ele acompanha desde o ano de 2014, que estão sendo atendidas no atual governo na região sul. “Nós temos a conclusão da restauração na MT-270 de Alto Bandeirantes a Rondonópolis e o acesso a São José do Povo. Outro projeto muito importante é a obra da MT-471, que liga a Rodovia do Peixe até a comunidade do Miau, são 8,9 km que encontra-se em estudo; os 24 km de recuperação da Rodovia do Peixe, que está em andamento; o projeto de pavimentação do Parque de Exposições até a Vila Naboreiro; e a MT-259, que liga Pedra Preta ao Terminal Ferroviário em Rondonópolis, que se encontra em estágio bem avançado”, destacou Nininho.

O relacionamento com a bancada federal tem ajudado o parlamentar a desenvolver ações importantes em seu mandato, como é o caso da regularização fundiária urbana e rural que o deputado tem cobrado. “Junto com o deputado Neri Geller e o senador Carlos Fávaro, tenho buscado ajudar a população resolver essa questão dos títulos definitivos, queremos até o fim desta legislatura realizar o sonho de inúmeras famílias e entregar os documentos de suas propriedades”, ressaltou.

O deputado aproveitou para se solidarizar com todas as famílias mato-grossenses neste fim de ano. “O Natal e as comemorações de Ano Novo serão diferentes este ano e, para algumas famílias ainda mais difícil, muitos perderam ente queridos, vamos ter que manter a distância e continuar cuidando, especialmente daquelas pessoas que são dos grupos de risco, mas não podemos perder a esperança em dias melhores. Vamos continuar a trabalhar pelo melhor para nossa população”, concluiu Nininho.

Atualmente, o parlamentar é membro de seis comissões permanentes e presidente das Comissões de Agropecuária, Desenvolvimento Florestal e Agrário e Regularização Fundiária e Revisão Territorial dos Municípios e das Cidades. Ele ainda é membro titular da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) de Renúncia e Sonegação Fiscal e correlator da Mineração