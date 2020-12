Deputados negam relações com empreiteiras investigadas pela PF

Os três deputados estaduais que foram alvos de mandados de busca e apreensão na Operação Chapéu de Palha, deflagrada hoje (09) pela Polícia Federal, negaram envolvimento com as empreiteiras investigadas.

Romoaldo Junior (MDB) e Nininho (PSD) tiveram os gabinetes revirados pelos agentes que saíram levando pastas com documentos.

“Vejo isso com muita estranheza”, disse Nininho questionando que nunca foi chamado para prestar qualquer esclarecimento antes de uma medida drástica como estas.

Romoaldo disse que não teve acesso ao inquérito e por isso não irá se posicionar.

Os policiais cumpriram também um mandado na casa do deputado Dilmar Dal’bosco (DEM) em Sinop.

O advogado do deputado, André Albuquerque, disse que Dilmar não tem relações com as empresas investigadas e que nada foi encontrado na casa do deputado.

A investigação da Polícia Federal esta em segredo de Justiça. Entre os crimes praticados estão adulterações de licitações e pagamento de propinas. A investigação começou em 2013.