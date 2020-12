Diplomação de Carlos Fávaro e suplentes será virtual e ocorrerá nesta terça-feira (15)

A Justiça Eleitoral de Mato Grosso fará nesta terça-feira (15), às 9h, a cerimônia de expedição e entrega virtual dos diplomas de Carlos Henrique Baqueta Fávaro, eleito para o cargo de senador na eleição suplementar realizada no dia 15 de novembro deste ano, e seus respectivos suplentes, Margareth Gettert Busetti (1ª suplente) e José Esteves de Lacerda Filho (2º suplente).

Durante a cerimônia, o presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, desembargador Gilberto Giraldelli assinará os três diplomas. Após o evento, os documentos ficarão disponíveis no sistema DiplomaNET, nos termos da previsão contida no § 3º do art. 2º da Resolução TRE-MT nº 2554 de 03 de dezembro de 2020, bem ainda de acordo com a Resolução TRE-MT nº 1893 de 25 de outubro de 2016.

A expedição e a entrega dos diplomas ocorrerão em ambiente virtual como forma de prevenção ao contágio ao COVID-19.