Doações da Campanha Natal Solidário enchem dois veículos de presentes

As equipes da Polícia Comunitária e da Gestão de Pessoas da Polícia Civil estiveram presentes neste sábado (12.12) no Condomínio Residencial Belvedere em Cuiabá, onde realizaram a coleta dos presentes arrecadados a Campanha Natal Solidário.

Os presentes arrecadados no ponto de coleta encheram dois veículos de grande porte, o blindado da Polícia Civil e a Delegacia Móvel da DHPP e farão o Natal de várias crianças mais feliz.

.

A coleta dos presentes contou com a presença do Papai Noel e do Bom Dog que também participaram de um desfile com as viaturas da Polícia Civil pelo condomínio, alegrando as crianças e moradores do residencial.

.

A equipe da Polícia Comunitária agradece todos que contribuíram com a campanha, desejando um Natal cheio de luz e amor para as famílias.

.