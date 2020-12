Doença de Bezerra adia formalização de Janaina na presidência da sigla

A deputada estadual Janaina Riva (MDB) deve ser efetivada na presidência do diretório municipal do MDB de Cuiabá nos próximos dias. Ela é atual vice-presidente estadual da legenda e já ocupa o cargo de presidnte do MDB da capital por conta de uma deliberação do presidente estadual da legenda, Carlos Bezerra, mas a formalização do novo diretório deve acontecer somente em alguns dias, após a recuperação de Bezerra, que contraiu o novo coronavírus e atualmente está se tratando da doença.

Janaina foi indicada para o cargo após o mandato do antigo diretório, comandado pelo advogado Francisco Faiad ter expirado, o que aconteceu no último dia 15 passado, mas apesar de já responder pela legenda, ainda não foi formalizada no cargo de presidente, o que exige uma reunião da cúpula emedebista e depois um comunicado oficial à Justiça Eleitoral.

Essa efetivação na presidência do MDB da capital foi adiada em função da doença do cacique emedebista Carlos Bezerra, mas já é esperado que assim que ele se recupere seja realizada a reunião que irá por fim formalizar a deputada Janaina Riva no cargo.

Aliada de Bezerra e com uma postura de defender os interesses partidários com afinco, Janaina Riva aos poucos se firma como uma liderança dentro da sigla e certamente será um dos nomes fortes do partido no estado nos próximos anos.