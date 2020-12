Dois homens ficam feridos após capotagem cinematográfica

Dois homens ficaram feridos, um deles com uma fratura exposta em um dos braços, após uma capotagem cinematográfica. O acidente aconteceu por volta de 10 horas da manhã dessa segunda-feira (14), na MT 270, que liga Rondonópolis à cidade de Guiratinga, após o motorista perder o controle de seu veículo e capotar por diversas vezes, inclusive batendo no topo de uma árvore.

As vítimas seguiam em um veículo Fiat Palio de cor prata pela rodovia José Salmen Hanze, a MT 270, no sentido Rondonópolis a Guiratinga, quando o motorista do mesmo perdeu o controle do carro e capotou por diversas vezes. A causa provável do acidente seria um pneu estourado, mas isso ficará à cargo das investigações da Perícia Técnica, que irá apurar as circunstâncias do ocorrido.

O carro em que a dupla seguia ficou parcialmente destruído e, apesar da gravidade do acidente, não houve vítimas fatais.

O acidente aconteceu a cerca de 25 quilômetros do Parque de Exposições Wilmar Peres de Farias e os dois ocupantes ficaram feridos, um deles com fratura exposta no braço. O atendimento inicial da dupla foi feito por uma ambulância do município de São José do Povo, que socorreu as vítimas até a chegada do Samu, que por sua vez os encaminhou para uma unidade de saúde em Rondonópolis.