Duas pessoas morrem após colisão na BR-070

Duas pessoas morreram em um grave acidente registrado na manhã desta segunda-feira (14) na BR 070 próximo a cidade de Campo Verde (MT).

Segundo informações colhidas no local do acidente dois veículos colidiram frontalmente sendo uma camionete Frontier e um Fiat Stilo com placas de São Paulo.

Os dois ocupantes do Fiat Stilo morreram no local. A camionete estava sendo ocupada por cinco pessoas que não teve lesões graves.

O Corpo de Bombeiros esteve no local e as causas do acidente vão ser investigadas. Outras informações a qualquer momento.