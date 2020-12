Eleição na Câmara caminha para ter chapa única e Roni Magnani deve ser eleito presidente

A eleição para a escolha da nova Mesa Diretora da Câmara de Rondonópolis deve ser bem tranquila. Isso porque até o momento há apenas uma chapa articulada e o vereador Roni Magnani (SD), mais votado no último dia 15 de novembro, deve ser eleito para presidir o Legislativo nos próximos dois anos.

Membro do partido que elegeu a maior bancada do Parlamento, o Solidariedade, mesmo partido do prefeito José Carlos do Pátio, que elegeu seis dos 21 vereadores da cidade, tendo eleito outros três pelos partidos que se coligaram com Pátio, Roni ainda conta com os três votos do MDB, que deve indicar o primeiro secretário da nova Mesa Diretora, ninguém menos que o atual presidente da Câmara, Cláudio da Farmácia.

Mas apesar de contar com uma maioria tranquila e segura de votos dos demais vereadores, Roni Magnani, que vai para seu terceiro mandato consecutivo, não é uma unanimidade, tanto que há alguns dias um grupo de vereadores novatos, que se elegeram pela primeira vez, até chegou a falar em montar uma segunda chapa, mas a tentativa naufragou por questões matemáticas: não tem o mínimo de votos para concorrer com o agora experiente concorrente.

Mas como diz a parábola que compara a política a uma nuvem, apesar de contar com uma maioria tranquila e segura, tudo pode mudar a qualquer momento e pode até haver uma nova articulação que seja de consenso entre todos os vereadores.

Vamos acompanhar…