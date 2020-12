Em plena pandemia, prefeito manobra para aumentar seu próprio salário

Está repercutindo muito, e negativamente, na imprensa estadual a manobra do prefeito da cidade de Confresa, Ronio Condão, que enviou projeto de lei para a Câmara do município propondo uma alteração na Lei Orgânica do município, mudando a data em que em que devem ser votados aumentos salariais para o próprio prefeito, vice, secretários e vereadores.

Atualmente, essa votação deve acontecer até o mês de setembro do último ano de uma legislatura para que passe a valer no início da próxima, mas com a alteração proposta pelo prefeito, e que deve ser votada hoje (9) pela Câmara, isso poderá ser feito até o dia 31 de dezembro. Ou seja: ele poderá aumentar o próprio salário e dos demais até o último dia de seu atual mandato.

A atitude de Condão tem gerado questionamentos, já que o atual prefeito, reeleito para mais um mandato, esperou passar o período eleitoral para propor a medida, que seria malvista se proposta em plena campanha eleitoral. Mas o que mais tem causado revolta e indignação é o fato de que em plena crise econômica e sanitária, provocada pelo novo coronavírus, o prefeito queira aumentar o já razoável salário de R$ 20 mil, o que é um verdadeiro tapa na cara do cidadão médio, que enfrenta todo tipo de dificuldade para sobreviver nesses tempos de pandemia, enquanto é obrigado a assistir o gestor querendo retirar dinheiro dos cofres públicos em benefício próprio.