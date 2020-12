Emanuel cada vez mais distante do MDB

O prefeito reeleito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, está cada vez mais se afastando de seu partido, o MDB. Depois de não apoiar Mauro Mendes (DEM) para governador em 2018, e lançar o próprio filho à deputado federal pelo PTB ao invés de pelo MDB, e de ter apoiado o adversário do partido no pleito municipal em Várzea Grande, ele não recebeu o apoio integral da sigla para sua reeleição e já dá claros sinais de que está cada vez mais distante do partido.

Desafeto pessoal e político do governador Mauro Mendes, de quem o MDB é base aliada, ele se recusou inclusive a participar de uma reunião dos prefeitos eleitos pelo partido com o gestor estadual, aprofundando ainda mais o cisma já existente.

Um dos nomes mais fortes, se não o mais forte, para concorrer ao governo contra o próprio atual governador, Emanuel deve procurar em breve uma saída honrosa e embarcar em outra sigla, que o apoie e reforce seu projeto de se tornar governador, o que dificilmente acontecerá em seu atual partido.

Vamos acompanhar…