Emanuel diz que já recebeu ligações de vereadores eleitos pela oposição

O prefeito reeleito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro (MDB), terá uma bancada menor na próxima legislatura da Câmara de Vereadores.

Entre os eleitos, 14 seriam de oposição e 11 de situação. No entanto estes números podem mudar. Questionado sobre a relação com os vereadores o prefeito confirmou que já recebeu ligações de vereadores de outras coligações.

“Em 2016 nós tínhamos minoria e conseguimos montar uma frente ampla com muito diálogo. E esta semana já recebi ligações de vereadores eleitos que não fazem parte da nossa coligação”, disse Emanuel Pinheiro.

No entanto, na agenda oficial do prefeito não estão previstas reuniões com os novos legisladores. O movimento nos bastidores é mais forte quanto a disputa pela presidência da mesa diretora.

Diego Guimarães (Cidadania) foi o primeiro a confirmar o nome na disputa, ele tenta manter a oposição unida neste início da nova legislatura.