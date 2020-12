Emenda de João Batista para compra de pistolas é aplicada pelo Poder Executivo

O deputado estadual João Batista do Sindspen (Pros), usou as suas redes sociais nesta terça-feira (29), para comemorar mais uma de suas ações dentro do Parlamento. Trata-se da destinação de uma de suas emendas no valor de R$ R$ 699.698,94, para aquisição de material permanente, pistola .40 (ponto quarenta), TC MD6, que irá atender as demandas do Sistema Penitenciário de Mato Grosso. O recurso financeiro destinado pelo deputado é oriundo da Fonte 100, referente as emendas parlamentares dos deputados estaduais.

A iniciativa de João Batista, para a aquisição dos novos materiais bélicos, foi aprovada durante a 31ª Reunião Ordinária do CONDES (Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social). A compra das pistolas será feita com inexigibilidade de licitação, tendo a Indústria de Material Bélico do Brasil (Imbel), como empresa contratada.

“Prestes a darmos início a um novo ciclo, um novo ano, recebi esta bela notícia. Hoje conquistamos mais uma vitória para o Sistema Penitenciário de Mato Grosso, uma vitória para a Segurança Pública. Já adianto que para o ano que vem, irei reforçar mais uma vez o setor de armamento das nossas forças de segurança, contemplando a Polícia Militar, Polícia Penal e o Socioeducativo”, disse o deputado.

Ainda no mesmo processo autorizado pelo CONDES, outras duas emendas de João Batista foram autorizadas. Estas, por sua vez, recebem a participação de outros parlamentares. Uma das emendas trata da aquisição de 141 computadores para atender as necessidades da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso (PJC-MT). Esta ação contou com a participação dos deputados Dilmar Dal Bosco (DEM), Xuxu Dal Molin (PSC), Janaina Riva (MDB) e Delegado Claudinei (PSL). O valor arrecadado pelos deputados para a aquisição dos computadores foi de R$ 832.922,25.

Em outra ação, que também leva o nome “João Batista do Sindspen”, trata da contratação da empresa Dentek Ar Condicionado LTDA, para aquisição de material permanente (condicionadores de ar), para atender a demanda da Politec (Perícia Oficial e Identificação Técnica). Esta ação contou com a participação dos deputados Dr. Gimenez (PV) e Xuxu Dal Molin (PSC). O valor arrecadado pelos deputados para compra dos condicionadores de ar foi de R$ 135.320,00.