Empresário é procurado por venda de drogas no próprio bairro

A Polícia Militar apreendeu 20 tabletes de maconha na noite desta segunda-feira (15), em uma residência particular no Parque dos Lírios, em Rondonópolis-MT. O suspeito de vender entorpecente no bairro já foi identificado e está sendo procurado pela Polícia.

De acordo com informações registradas no Boletim de Ocorrência (BO), uma ligação anônima informou a PM sobre a venda de drogas em uma residência do bairro. Ao perceber a presença da viatura, o suspeito fugiu, porém, deixou a casa aberta.

Dentro do imóvel os policiais localizaram todo o entorpecente. Além disso, diversos documentos pessoais também foram apreendidos.

Segundo a Polícia, o suspeito já foi identificado. O homem teria uma empresa de vigilância que presta o serviço de segurança noturna no próprio bairro.