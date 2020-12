Encerra hoje (15) prazo para candidatos e partidos prestarem contas

Termina hoje (15) o prazo para que candidatos a prefeito e vice, além dos candidatos a vereador e partidos políticos prestarem contas sobre receitas e despesas em suas campanhas eleitorais. Os candidatos que não fizerem a prestação de contas ficarão impedidos de obterem certidão de quitação eleitoral e não poderão ser diplomados, enquanto os partidos perderão o direito ao recebimento dos recursos do Fundo Partidário.

De acordo com informações apuradas junto à Justiça Eleitoral, muitos candidatos eleitos no último dia 15 de novembro ainda não entregaram sua prestação de contas, e deverão fazê-lo até as 23h59 de hoje, sob o risco de não serem diplomados e investidos no cargo. Candidatos não eleitos e partidos políticos também precisam fazer a prestação de contas.

Candidatos e partidos que não tenham gastado todo o dinheiro do Fundo Eleitoral também tem até hoje para devolverem os recursos para o Tesouro Nacional.