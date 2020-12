Energisa orienta para os cuidados com a rede elétrica durante as festas de fim de ano

Dia 31 de dezembro é por tradição o dia de celebrar a chegada do novo ano e dizer adeus ao ciclo que termina. Mesmo longe das grandes festas e aglomerações, em virtude da pandemia, para muitas pessoas essa comemoração vem acompanhada da famosa queima dos fogos de artifício, até se a virada for no quintal de casa. Mas, apesar do encantamento que essa explosão de cores e luz provoca, é preciso tomar muito cuidado na hora de manusear o artefato.

Seguindo a orientação adotada pela maioria dos governos estaduais e municipais, a recomendação da área de Saúde e Segurança, da Energisa, é de que os eventos envolvendo queima de fogos sejam evitados pelos riscos à saúde e também de acidentes, num período em que o próprio atendimento hospitalar está comprometido pelo aumento dos casos de contaminação da Covid em todo país.

“Como os hospitais estão superlotados e em determinadas localidades, nem leitos disponíveis existem, é importante redobrar os cuidados. De toda forma, alertamos sobre a importância de manter distância da rede de distribuição de energia e não soltar fogos na direção de postes ou próximo das subestações. Além dos acidentes, os fogos podem provocar falta de energia em caso de rompimento dos cabos”, alerta o gerente de Saúde e Segurança, André Luiz Pereira da Silva.

Para realizar a explosão dos fogos de artifício com segurança, a distância ideal permitida é de 30 a 50 metros; os artefatos devem ser de boa qualidade, utilizados de forma adequada e adquiridos em loja credenciada. Seguir as orientações do fabricante do produto, escolher um lugar aberto e longe das pessoas é outra consideração importante.

A Energisa separou algumas dicas de pequenas ações que podem tornar o seu dia da virada mais seguro:

– Leia atentamente o rótulo de segurança e data de validade dos fogos de artifícios no momento da compra e durante sua utilização;

– Cuidado com o efeito retardado. Os fogos podem falhar temporariamente; se isso ocorrer considere o artefato ativo;

– Mantenha caixas de fósforos e/ou isqueiros em locais fora do alcance das crianças;

– Nunca solte fogos em ambientes fechados, e quando o fizer em ambientes abertos, atente para sua segurança e de outros;

– Para a queima de rojões utilize um suporte adequado e o mantenha fora do alinhamento do seu corpo, bem como sua projeção inclinada para uma área segura;

– Não coloque o artefato em bolsos

No caso de decoração envolvendo instalação elétrica, as orientações que devem ser levadas em conta são:

– Evitar ligar todos os equipamentos em apenas uma tomada para não ocorrer uma sobrecarga no circuito. Sobrecargas podem causar incêndios.

– Não utilize o “T” ou “Benjamin” para aparelhos com baixa tensão. Não faça emendas nos fios e nem ligações diretas a rede de distribuição. Use sempre o auxílio de um quadro de força com as proteções necessárias;

– Nunca toque em fios partidos ou “descascados”;

– Não faça ligações direta e não suba em postes;

– Não utilize arames ou fios metálicos perto da rede de energia elétrica e, caso haja instalação de tendas ou outras coberturas, é necessário que esteja bem fixada para em caso de ventos fortes, não sejam lançadas contra a rede elétrica;

– Evite o improviso na fiação da decoração. Somente os materiais apropriados devem ser usados. Não se deve substituir a fita isolante por fitas adesivas comuns (crepe ou dupla face) na isolação de emendas e conexões.

– No trânsito, vale lembrar do respeito às leis de trânsito e da importância de não dirigir se tiver ingerido bebida alcoólica. Caso ocorra uma batida com poste e houver fios energizados caídos na rua, ligue para o 0800 646 4196 e informe a emergência. Evite que estranhos cheguem perto da área do acidente. Ninguém além da equipe da Energisa que estiver atendendo a ocorrência deve mexer nestes fios.