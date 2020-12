Equipe de socorro do RJ, luta para salvar criança com covid- 19 em estado gravíssimo

A Marinha do Brasil e o Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro organizaram uma operação para ajudar na luta pela vida do menino Matheus Moreira Silva, de 8 anos, que está com covid-19 e com 90% dos pulmões comprometidos.

Segundo os médicos que acompanham Matheus, o estado dele é grave. O menino está internado desde o dia 1º de dezembro, diagnosticado com covid-19.

Devido à gravidade, a criança foi levada da cidade de São José de Ubá, no interior do Rio de Janeiro, para a capital em um helicóptero, para receber tratamento especializado.

Agora ele está em um hospital municipal da zona norte do Rio de Janeiro, em UTI (Unidade de Terapia Intensiva) pediátrica, onde conta com ajuda de uma equipe médica preparada e equipada.