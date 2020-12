Escola Militar realiza concurso musical e de Ordem Unida virtual

A Escola Militar Tiradentes de Rondonópolis está realizando um concurso musical e um de Ordem Unida, como é chamada a formação militar habitual de marcha, parada ou de reunião de uma tropa. Ambos os concursos são direcionados para os alunos da instituição de ensino e estão sendo realizados de forma virtual.

Ao todo 18 alunos se inscreveram para participar do concurso. Estes alunos tiveram que produzir um vídeo da música que escolheram e publicar no Instagram, marcando na publicação a Escola Militar, a coordenação da mesma, a própria organizadora do concurso e três avaliadores técnicos indicados pela organização.

As três postagens que mais receberem curtidas serão automaticamente finalistas e outros três alunos serão escolhidos pelos avaliadores técnicos. Escolhidos os seis alunos finalistas, a equipe da escola que ficará responsável para escolher o primeiro, segundo e terceiro lugares. Um violão será a premiação para o primeiro colocado e um ukulelê para o segundo colocado, enquanto o terceiro colocado ganhará uma bolsa. Os demais participantes receberão uma lembrança do evento, assim como a comissão julgadora.

De acordo com Keila Cristina Fernanda Alves, professora de música da rede pública de ensino e organizadora do Concurso de Música Virtual, a atividade é importante para manter o vínculo dos alunos com a escola em tempos de isolamento social, em que estão suspensas as aulas presenciais. “O objetivo do concurso é que os alunos, mesmo em isolamento, com este distanciamento, participassem de um projeto musical da escola. Para que assim ficassem mais envolvidos em atividades da escola e consequentemente menos ansiosos. E também seria uma maneira de incentivá-los a desenvolverem suas habilidades artísticas na área da música”, explicou.

Ela ainda ressaltou as qualidades da música para a vida das pessoas. “Enquanto educadora musical percebi que muitas pessoas veem a música somente como um entretenimento, mas ela vai muito além disto. Tem todo desenvolvimento cognitivo, tem a questão da socialização, sem contar que estudos comprovam que a música acalma, anima, ameniza a ansiedade. Valeu muito a pena este concurso”, concluiu.

Já com relação ao concurso de Ordem Unida, todos os alunos da escola participam do mesmo e o julgamento dos melhores será feita pela direção da Escola Tiradentes. O primeiro colocado receberá como prêmio um troféu personalizado e um kit de uniforme, o segundo um troféu e kit de uniforme e o terceiro colocado receberá um troféu e uma mochila.

Os vencedores de ambos os concursos serão conhecidos nessa quinta-feira (17), a partir das 9 horas.