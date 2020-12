Escola Pública do Detran-MT capacita mais de 1.300 servidores

No ano de 2020, a Gerência de Escola Pública de Trânsito do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso (Detran-MT) capacitou 1.334 servidores em diversos cursos que foram ofertados tanto na modalidade presencial como no formato de Ensino à Distância (EAD).

O destaque deste ano foi para o avanço das capacitações na modalidade online. Mesmo com a pandemia do novo coronavírus, a Escola Pública conseguiu alcançar um grande número de servidores em todo Estado com custos reduzidos para a administração pública em cursos na modalidade online.

“A capacitação por Ensino à Distância foi um grande avanço na área da formação continuada dos servidores do Detran-MT”, destacou a gerente da Escola Pública, Martinha Helena Melgar Cruz.

Ao longo do ano foram realizados cursos de Aprimoramento de Preenchimento de Auto de Infração de Trânsito, Curso de Formação de Instrutor de Trânsito, Direção Defensiva, Curso para Examinador de Trânsito, Curso sobre os aspectos legais do processo de registro, licenciamento, transferência e baixa definitiva de veículo, de Atualização de Agente de Trânsito e de Atualização de Examinador de Trânsito.

As capacitações ocorreram de forma presencial e na modalidade online por Ensino à Distância remoto presencial, através da plataforma Google Meets, alcançando servidores que executam atividades de fiscalização, operação, policiamento ostensivo de trânsito, além de examinadores de trânsito e servidores da área meio do Detran-MT.

“O objetivo é aprimorar os conhecimentos desses profissionais que atuam nas atividades de fiscalização de trânsito em Mato Grosso e também no atendimento ao público”, ressaltou a gerente da Escola Pública, Martinha Helena.

Banca Examinadora

Este ano, a Escola Pública de Trânsito formou 144 servidores no 1º Curso de Formação de Examinadores ministrado pelo Detran-MT, na modalidade de Ensino à Distância.

A capacitação possibilitou ao Detran-MT ampliar a aplicação dos testes práticos para habilitação em Mato Grosso, expandindo a quantidade de bancas fixas em municípios que antes esperavam até 90 dias para a realização da prova prática de direção.

Para o presidente do Detran-MT, Gustavo Vasconcelos, os cursos ofertados pela Escola Pública de Trânsito qualificam os servidores e refletem diretamente na qualidade do atendimento ao cidadão.

Ensino à distância

Os cursos na modalidade online são realizados por meio de uma plataforma de Ensino à Distância disponibilizada pela Coordenadoria de Tecnologia da Informação do Detran-MT.

A plataforma foi construída e implementada pelos técnicos da coordenadoria através de um código fonte de acesso livre, ou seja, sem custos para o Estado. Isso vai possibilitar a formação continuada na modalidade online para outros tipos de cursos aos servidores do Detran-MT.

Escola Pública de Trânsito

A Gerência da Escola Pública de Trânsito do Detran-MT é responsável pelo planejamento, execução, acompanhamento, supervisão, avaliação, orientação, apoio e certificação dos cursos na área de trânsito ofertados pela Autarquia.

Entre as capacitações realizadas regularmente estão: Curso de Direção Defensiva, Curso Pilotagem Segura para motociclistas, Curso de Educação para o Trânsito voltado para professores, Curso Multiplicadores de Educação para o Trânsito, entre outras.