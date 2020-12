Estudantes poderão usar nota do Enem 2020 para o Sisu, afirma MEC

Em meio a polêmicas sobre a impossibilidade de usar a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020 para acesso ao ensino superior pelos programas do governo como Programa Universidade para Todos (Prouni) e Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), o Ministério da Educação (MEC) anunciou que a seleção para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) ocorrerá em abril de 2021 e este será o único programa no qual os candidatos poderão usar a nota do Enem 2020 no primeiro semestre.

Segundo o MEC, foi necessário adequar os cronogramas das seleções que utilizam a nota do Enem para o ingresso na educação superior.

Assim, o edital do Sisu referente ao primeiro semestre de 2021 será publicado após a divulgação do resultado do Enem, em março, coincidindo com a conclusão do semestre letivo de 2020 de grande parte das instituições ensino superior públicas.

Prouni e Fies

Considerando que parte das universidades deve iniciar as aulas em fevereiro, e o cronograma Enem prevê a divulgação das notas do exame em março, o MEC anunciou que a seleção de candidatos para o Prouni usará notas do Enem 2019.

Para tanto, há previsão de uma segunda edição do programa para quem conclui o ensino médio neste ano, usando as notas do Enem 2020.

Em relação ao Fies, o Ministério afirmou que o estudante pode utilizar a melhor dentre as notas das edições do Enem desde 2010. A mesma regra valerá para a segunda edição, mas o candidato poderá usar a nota da última prova se assim quiser.

“Considerando que o início das aulas nas instituições de ensino superior privadas está previsto para ocorrer a partir de fevereiro, e para evitar maiores prejuízos aos candidatos que já possuem notas de Enem em edições anteriores, os processos seletivos do Prouni e Fies, excepcionalmente, utilizarão as notas das últimas edições do Enem, sendo a nota do Enem de 2019 a que será exigida, apenas na 1ª edição de 2021 do Prouni. Já para o Fies, a exigência continua sendo para utilização das notas das edições mais recentes do Enem, desde 2010”, explicou o MEC em nota.

O edital do Prouni está previsto para ser divulgado na próxima terça-feira (15), enquanto que o do Fies estará disponível até a próxima sexta-feira (18).