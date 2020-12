Everton Goiano diz que União terá equipe forte ofensivamente em casa

Depois de perder o jogo de ida para o Nova Mutum em jogo realizado no último domingo (20), o União Esporte Clube volta à campo nessa quarta-feira (23), para o jogo decisivo, dessa vez em casa. Para o técnico Everton Goiano, os jogadores treinaram forte nos últimos dias e sua equipe está pronta para encarar o Nova Mutum reverter o placar adverso em casa.

“Acabamos de fazer um trabalho nessa manhã, que acabou sendo um trabalho forte, porque a rapaziada jogou no domingo e normalmente o cansaço bate na terça-feira de tarde. Então, já fizemos um trabalho de manhã, fizemos algumas correções, fizemos um trabalho tático e falta somente definir a equipe. Estamos esperando alguns retornos e agora eles vão para uma imersão no gelo, para ter uma recuperação mais rápida e depois para a concentração”, explicou o treinador.

No domingo passado, a equipe do União foi derrotada pelo Nova Mutum pelo placar de 1 a 0, em partida realizada no campo do adversário, resultado que segundo o treinador se deve principalmente aos desfalques na equipe principal. “É lógico que a gente saiu para buscar uma vitória ou um empate, para somar pontos. Mas com os desfalques, o grau de dificuldade foi muito grande para montar a equipe para essa partida. Uma equipe que perde cinco atletas numa equipe que está fazendo o quarto jogo do campeonato, ou seja, não tem ainda um padrão de jogo definido, é muito difícil”, explicou Everton Goiano.

Ainda de acordo com ele, o segundo tempo da equipe na partida de domingo foi melhor, inclusive com oportunidade de empatar a partida, e ele espera o mesmo espírito aguerrido de seus comandados e diz que procura para o jogo decisivo de quarta formar uma equipe ao mesmo tempo ofensiva no ataque e forte na zaga, para dificultar a vida do adversário e buscar a vitória e o título em casa.

A partida final do Campeonato Estadual de Futebol de 2020 será nessa quarta-feira (23), a partir de 20h30 e não contará com a presença dos torcedores, por conta da pandemia do coronavírus.