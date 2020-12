Ex-bailarino de Anitta revela mágoa da cantora

Daniel Lourenço, mais conhecido como Dy Lourenço, foi coreógrafo de Anitta por dois anos, quando a cantora ainda dava os primeiros passos na carreira. O bailarino relembrou a época da parceria e revelou que guarda mágoas de Anitta pela forma que foi dispensado por ela.

“Foi um processo difícil, muito ‘disse-me-disse’, essa área tem muito disso… Fizeram fofoca de mim para a Anitta. Não tiro minha parcela de culpa. Desde que rompemos, nunca sentamos para falar sobre e eu queria ter falado. Mas, naquele momento, ela não queria falar comigo. Assim que terminamos nossa parceria, fiquei mal e tive minha primeira crise de depressão”, contou Dy Lourenço em entrevista ao canal do YouTube Pheeno TV.

O ex-coreógrafo de Anitta contou que, logo depois, foi convidado para trabalhar no balé de Ludmilla, onde ficou durante cinco anos. “A Ludmilla me abraçou com uma força muito grande e sou muito grato”, exaltou.

Apesar da mágoa, Dy Lourenço ainda disse que gostaria de conversar com Anitta para fazer as pazes: “Hoje, você é uma pessoa inteligente e muito sábia e costuma dizer que as pessoas precisam dialogar. Mas isso não aconteceu entre a gente. Eu estava lá quando você precisou, conheci uma Larissa e uma outra Anitta. Hoje, conheço outra Larissa e Anitta e admiro a sua evolução”.