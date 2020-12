Fábio Assunção será pai pela terceira vez

O ano de 2020 é realmente um ano de transformação para Fabio Assunção. Além de mudar o seu corpo, deixar o vício e se casar , o ator será papai novamente! Fábio Assunção está esperando o primeiro filho com a atual mulher, Ana Verena Assunção.

“Estamos grávidos! Então, ano que vem vai chegar aí um filho, ou uma filha. Meu terceiro, mas o nosso primeiro”, revelou o ator.

Assunção já é pai de João Assunção, de 17 anos, seu filho com Priscila Borgonovi, e Ella, de 9 anos, com Karina Tavares.

Assunção e Ana Verena se casaram em outubro deste ano, em cerimônia discreta no Rio. Ana Verena Pinheiro tem 27 anos e é advogada, e administra uma clínica de odontologia com a mãe, na Barra da Tijuca, no Rio.