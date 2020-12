Falta de atenção causa acidente e deixa motociclista ferido

Um acidente envolvendo uma moto e um carro aconteceu no início da noite desta quinta-feira (03), no bairro Alto da Boa vista em Tangará da Serra – MT.

De acordo com as primeiras informações, o motociclista estava na Avenida Alvadi Monticelli e o condutor do carro na Avenida beija – Flor e ele tentou fazer uma conversão indevida e acabou ocorrendo a colisão.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) esteve no local e socorreu o motociclista que teve várias escoriações pelo corpo e em seguida foi levado para uma unidade hospitalar.