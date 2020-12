Família procura adolescente que saiu para comprar pão e não voltou

A adolescente de 15 anos Nicole Aparecida Braz da Silva, foi registrada como desaparecida em Rondonópolis desde de sexta-feira (11). Segundo a família Nicole saiu para ir à padaria e não voltou para casa.

O Boletim de Ocorrência (BO) sobre o desaparecimento de Nicole Aparecida foi registrado hoje (12), na 1° Delegacia de Polícia e costa que a adolescente saiu no dia 11 por volta das 06h40 para comprar pão em uma padaria a 200 metros de sua casa que fica localizada no Centro da cidade e não voltou para sua residência.

Segundo o pai da Nicole, João Maria Felix da Silva, ela é considerada uma garota tranquila e que nunca fez algo parecido antes. “ A Nicole é uma menina tranquila e obediente, nós estamos muito preocupados e pedimos para quem viu a Nicole que entre em contato, eu e a mãe dela estamos muito aflitos”, diz o pai da adolescente.

No Boletim de Ocorrência sobre o desaparecimento costa que Nicole saiu de casa com R$ 4,00 em dinheiro e apenas com a roupa do corpo, uma saia em tons de amarelo, uma blusa branca e uma jaqueta preta estilo moletom. O aparelho celular da adolescente ficou em casa.

A mãe da desaparecida Claudete Aparecida Braz, que registrou o BO, contou aos policiais que quando percebeu que a filha não voltou para casa, ela foi até a padaria perguntou a atendente sobre a filha e a funcionária disse que a menina não chegou ir até a padaria naquela manhã.

Com a informação que a adolescente não tinha chegado ao seu destino, a mãe foi a alguns estabelecimentos comerciais que tinha câmeras de vigilância e pediu para ver as imagens, mas apenas um mostrou Nicole que caminhava pela calçada.

Após assistir as imagens a mãe voltou para casa e começou a ligar para pessoas próximas a desaparecida que informou não saber da adolescente.

Os pais de Nicole contam que mora no local onde fica a residência da família cerca de três anos e pede para que qualquer informação que possa ajudar a encontrar sua filha podem ser envida via ligação ou aplicativo do WhatsApp nos números de telefone (66) 9.9239-8049 ou (66) 9.9206-9542.