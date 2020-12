Famosos comemoram vitória de Jojo Todinho

A grande final de A Fazenda 12 movimentou as redes sociais na madrugada desta sexta-feira (18). Após Marcos Mion anunciar Jojo como a grande campeã, famosos como Xuxa Meneghel, Sabrina Sato, Rita Cadilac comemoram o resultado na web.

“Eu amei, Jojo Todynho campeã !!!”, escreveu Sabrina. Xuxa fez um vídeo ao lado do namorado, Junno Andrade, e os dois vibraram e gritaram o nome da cantora.

Jojo ficou entre os assuntos mais comentados do Twitter. Ela disputou a final com Biel, Stefani, Lipe Ribeiro e levou para casa o prêmio de 1 milhão e meio de reais.

Veja as reações: