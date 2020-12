Fátima Bernardes agradece apoio após revelar diagnóstico

Fátima Bernardes, de 58 anos, usou as redes sociais nesta sexta-feira (4) para agradecer o apoio de amigos e fãs. A apresentadora revelou que foi diagnosticada com um câncer no útero, em estágio inicial.

“Gratidão pelos amigos e fãs queridos emanando boas energias”, escreveu a jornalista, em publicação no Instagram.

Fátima foi diagnosticada com um câncer no útero, em estágio inicial, após realizar uma série de exames de rotina. Por meio de publicação nas redes sociais, ontem, ela afirmou que está “bem” e comunicou que ficará afastada da televisão por “alguns dias” por conta de uma cirurgia.

“Estou bem. Depois de uma série de exames de rotina, hoje recebi o diagnóstico de um câncer de útero em estágio inicial. Vou me afastar por uns dias do trabalho pra fazer a cirurgia”, escreveu no Instagram.

Desde então, a apresentadora vem recebendo inúmeras mensagens de carinho, de anônimos e famosos, nas redes sociais. “Estamos muito, muito, muito do seu lado, você nem imagina o quanto”, escreveu Fernanda Gentil. O ator Thiago Fragoso também deixou uma mensagem. “Já deu certo, Fátima. Estaremos enviando todas as energias positivas pra você daqui de casa”.

Sandra Annenberg, amiga e companheira de emissora, gravou um vídeo. “Eu queria poder estar ao seu lado de corpo, porque de alma já estou. A notícia que nós nunca queremos dar, nem receber, veio de uma forma tão serena… Como só você sabe fazer. Você nos acalmou e eu tento, aqui de longe, infelizmente, te dar o carinho que queria entregar pessoalmente”.