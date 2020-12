Fátima Bernardes é diagnosticada com câncer no útero

Fátima Bernardes foi diagnosticada com um câncer no útero, ainda em estágio inicial, após uma uma série de exames de rotina. Por meio de publicação nas redes sociais, na noite desta quarta-feira (2), a apresentadora afirmou que está “bem” e, ainda, comunicou que ficará afastada do Encontro, da TV Globo, por “alguns dias” para cuidar da saúde.

“Estou bem. Depois de uma série de exames de rotina, hoje recebi o diagnóstico de um câncer de útero em estágio inicial. Vou me afastar por uns dias do trabalho pra fazer a cirurgia”, escreveu no Instagram.

A jornalista também agradeceu o apoio dos fãs, amigos e familiares. “Enquanto isso, aproveito o aconchego dos meus pais, filhos, do meu amor e dos amigos próximos. E já agradeço o carinho, pelas boas energias de todos aqui. Logo, logo estarei de volta para nossos encontros”, completou.

O deputado federal Túlio Gadêlha, namorado de Fátima, usou os comentários da publicação para manifestar seu apoio. “Estamos juntos nessa, meu amor”.