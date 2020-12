Festa de réveillon de Neymar com 150 convidados tem licença de órgãos competentes

A agência que está organizando a polêmica festa de Réveillon de Neymar, em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, para 150 convidados, publicou uma nota de esclarecimento nas redes sociais depois de receber divertas críticas por conta da segunda onda de transmissão da covid-19.

No comunicado, a Fábrica informou que a realização do evento se dará com o cumprimento “de todas as normas sanitárias determinadas pelos órgãos públicos”. A nota diz ainda que o evento privado, com acesso exclusivo para convidados e sem vendas de ingressos, “acontece com todas as licenças dos órgãos competentes necessárias para a sua realização”.

A festança de Neymar, que já vem sendo chamada de Neymarpalooza, por se estender por vários dias, como um festival de música, vem rendendo muita polêmica e reclamação de moradores e internautas.

As notícias da festa do craque tomaram conta também da imprensa internacional, que estão questionando a postura do jogador.

Leia a íntegrado comunicado

Nota de esclarecimento

A agência Fábrica esclarece que é a idealizadora e produtora de evento de réveillon na região da Costa Verde, no Estado do Rio de Janeiro, que receberá aproximadamente 150 pessoas.

A realização do evento se dá cumprindo todas as normas sanitárias determinadas pelos órgãos públicos. A empresa esclarece também que o evento privado, com acesso exclusivo para convidados e sem vendas de ingressos, acontece com todas as licenças dos órgãos competentes necessárias para a sua realização. Bem como tem procedido em todos os eventos privados da agência.